Das Unternehmen stärke mit der Übernahme der MBCC mit Sitz in Mannheim seine Präsenz in allen Regionen und erweitere sein Produkt- und Dienstleistungsangebot, heisst es weiter. Zudem werde damit die Transformation der gesamten Bauindustrie in Richtung Nachhaltigkeit beschleunigt. Der Zuger Baustoffkonzern erwartet nun für 2023 einen Umsatz von über 12 Milliarden Franken nach 10,5 Milliarden im 2022.