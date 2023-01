Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Sika am Montag mit. Ineos Enterprises übernimmt das Zusatzmittelgeschäft von MBCC in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Grossbritannien. Ausserdem erwirbt Ineos die gesamten Unternehmensbereiche in Australien und Neuseeland.