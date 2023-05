Die Generalversammlung der SIX Group hat drei neue Verwaltungsräte gewählt. So gehören neu Andreas Utermann, Sven Holstenson und Roger Reist dem Gremium an. Sie folgen auf Herbert Scheidt, Lorenz von Habsburg-Lothringen und Jürg Gutzwiller, die nach dem Ende ihrer Amtszeit ihren planmässigen Rücktritt erklärt haben, wie die SIX am Montag mitteilte.

08.05.2023 11:42