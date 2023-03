"Das BME-Geschäft leistet also schon jetzt einen erheblichen Beitrag zu unserem Gesamtgeschäft", so der SIX-Chef weiter. Dank dem Beitrag der BME habe die SIX in den vergangenen Jahren von etwas über 1 Milliarde Franken auf 1,5 Milliarden Franken Umsatz pro Jahr wachsen können, sagt er.