(Ausführliche Fassung) - Die Reiselust der Kunden spielt dem Autovermieter Sixt weiter in die Karten. Allerdings bekommt das Unternehmen auf der Kostenseite die Inflation zu spüren. Nach Angaben von Sixt bewegt sich das Preisniveau "weiter deutlich über 2019", also dem Niveau vor der Corona-Pandemie. An der aussergewöhnlichen Umsatzentwicklung dürfte sich erst einmal nichts ändern: "Angesichts der anhaltend guten Nachfrage und mit Blick auf die positive Buchungslage bei Fluggesellschaften und Hotels erwarten wir aktuell auch für die Sommersaison eine positive Entwicklung", sagte Finanzchef Kai Andrejewski laut Mitteilung. An der Börse kam die Botschaft gut an.

11.05.2023 11:06