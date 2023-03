Als Leiterin des dritten Departement der Nationalbank, das in Zürich ansässig ist, ist Maechler nun noch bis zu ihrem Rücktritt für Geldmarkt und Devisenhandel, Asset Management, Operatives Bankgeschäft und Informatik zuständig. In dieser Funktion ist sie insbesondere mit der operativen Umsetzung der Geldpolitik der Nationalbank betraut. Nach einer langen Phase mit dem Negativzins und bedarfsorientierten Devisenmarktinterventionen habe sie sichergestellt, dass die Umsetzung der Geldpolitik auch in einem Umfeld von positiven Zinsen effizient funktioniere, heisst es in der Mitteilung der SNB.