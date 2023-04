Klar ist für den SNB-Chef, dass die Banken künftig "ausreichend" Aktiven halten müssen. Und diese müssten sie jederzeit ohne Einschränkungen verpfänden oder übertragen und somit als Sicherheiten in bestehende Liquiditätsfazilitäten einliefern können. "So wären wir auch in Extremsituationen in der Lage, ohne Notrecht die notwendige Liquidität zur Verfügung zu stellen."