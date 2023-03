Die Schweizerische Nationalbank (SNB) legt am Donnerstag offen, wie die drei Liquiditätsinstrumente in der Höhe von insgesamt 250 Milliarden Franken verzinst werden, die ins Leben gerufen wurden, um die Zahlungsfähigkeit der Credit Suisse zu gewährleisten. Der Bundesrat hatte sich schon tags zuvor in einer Sonderbotschaft dazu geäussert.

30.03.2023 12:52