Der IT-Reseller Softwareone will auch nach dem Kauf des polnischen Cloud-Spezialisten Predica via Akquisitionen wachsen. "Weitere Akquisitionen gehen wir nun langsamer an", merkte aber Firmenchef Dieter Schlosser im Gespräch mit der "Finanz und Wirtschaft" an.

20.12.2022 22:24