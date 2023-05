Die nun noch schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen veranlassen nicht zu einem optimistischen Ausblick, so der Analysten-Tenor. So schreibt etwa die ZKB, die implizierte Guidance für das organische Umsatzwachstum von plus 1,5 Prozent bis 5,5 Prozent vor allem am oberen Ende "ambitioniert" sei. "Dafür bräuchte es ein sehr gutes Marktumfeld", heisst es in einem ersten Kommentar. Generell sehe man angesichts der guten Aktienkursentwicklung im laufenden Jahr "kein Upside" mehr.