Den Aktionären will Sonova trotz des Rückschlags in den USA eine höhere Dividende von 4,60 Franken pro Anteilsschein (VJ 4,40 Fr.) auszahlen. Auf den Rückkauf eigener Aktien will Sonova hingegen verzichten. Als Grund nannte Sonova den Verschuldungsgrad. Dieser ist nach verschiedenen Akquisitionen zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres am oberen Ende des eigenen Zielkorridors angelangt.