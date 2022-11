Mittelfristig sieht sich das Unternehmen daher nach wie vor gut aufgestellt. Die entsprechen Ziele wurden vom Management bestätigt. So will der Hörgerätehersteller mittelfristig - trotz der Senkung bei den Jahreszielen für 2022/23 - ein jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 9 Prozent erreichen. Die entsprechende Prognose für den Betriebsgewinn (EBITA) liegt weiter bei plus 7 bis 11 Prozent.