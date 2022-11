Die Industrie in Spanien hat ihre Produktion im September gesenkt. Die Gesamtherstellung ging im Monatsvergleich um 0,3 Prozent zurück, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Analysten hatten dies erwartet. Der jüngste Anstieg folgt auf einen revidierten Anstieg um 0,3 Prozent im Vormonat.

04.11.2022 09:22