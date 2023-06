Spexis' Makrozyklen-Plattform sei genutzt worden, um eine neuartige Klasse von Antibiotika zu identifizieren, die möglicherweise gegen neue Bedrohungen durch multiresistente Bakterienstämme eingesetzt werden können. Antimikrobielle Resistenz (AMR) sei eine erhebliche Bedrohung sowohl für Patienten als auch für die Gesundheitssysteme, heisst es in der Mitteilung. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei sie jedes Jahr für den Tod von etwa 5 Millionen Menschen weltweit verantwortlich.