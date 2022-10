Nach der Übernahme von Spice Private Equity durch die GP Swiss AG wird nun der nächste Schritt zur Dekotierung von der SIX gemacht. Der Verwaltungsrat habe diese beschlossen und werde den entsprechenden Antrag in den kommenden Tagen bei der SIX Exchange Regulation einreichen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

25.10.2022 06:54