Der Sportdaten-Anbieter Sportradar hat einen neuen Finanzchef. So wird Gerard Griffin den Posten per 9. Mai übernehmen, wie das an der US-Börse Nasdaq kotierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuletzt war Griffin beim Unterhaltungskonzern Zynga als CFO angestellt.

26.04.2023 15:23