Sie bringe über zwei Jahrzehnte an Erfahrung in der Personalführung mit, heisst es in einer Meldung vom Mittwoch. Zuletzt war sie Personalchefin der irischen Fyffes, einer der weltgrössten Obsthändler. Bei Sportradar verantworte sie nun u.a. die Talent- und Führungsförderung sowie die Gesamtvergütung und Kultur am Arbeitsplatz. In ihrer Position sei sie direkt CEO Carsten Koerl unterstellt, heisst es.