Der an der US-Börse kotierte Sportdaten-Anbieter Sportradar hat zwei neue Mitglieder zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Ergänzt werden soll das Gremium mit Rajani Ramanathan und William Kurtz, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Nicht mehr zur Wiederwahl stellt sich dagegen Chuck Robel.

24.04.2023 15:14