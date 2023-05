Im laufenden Jahr möchte Sportradar weiter kräftig wachsen. Der in den USA kotierte Konzern stellt für das Gesamtjahr einen Umsatz von 902 bis 920 Millionen Euro in Aussicht, was einem Wachstum zwischen 24 und 26 Prozent entspräche. Beim bereinigten EBITDA rechnet das Unternehmen mit 157 bis 167 Millionen Euro, also einem Anstieg zwischen 25 bis 33 Prozent.