Die Aktien von SPS Swiss Prime Site legen in einem rückläufigen Gesamtmarkt am Montag im frühen Handel etwas zu. Der Immobilienkonzern gab den Umbau der Jelmoli-Liegenschaft an der Zürcher Bahnhofstrasse bekannt. Analysten begrüssen den Schritt und die ZKB erhöht gar die Empfehlung für die Aktie auf "Übergewichten".

06.02.2023 10:05