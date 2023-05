Das Wandeldarlehen von SPS soll an ELM B.V. ("ELM") ausgegeben und durch ELM gehalten werden. ELM ist eine durch eine Stiftung gehaltene Finanzierungsgesellschaft (ein sogenanntes "Repackaging Vehicle") mit Sitz in den Niederlanden. ELM wiederum werde eine 7-jährige Umtauschanleihe emittieren, die durch das SPS-Wandeldarlehen besichert ist. Die Anleger investieren demnach in die Papiere von ELM.