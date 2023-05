Die Emission wird wie bereits mitgeteilt im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt, wie SPS Solutions schreibt. Nicht gezeichnete Anteile würden nicht emittiert. Die Zeichnungsfrist dauert wie bekannt vom 8. bis 26. Mai 2023. Die Liberierung erfolgt am 9. Juni. Die Kapitalerhöhungen erfolgten unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteileigner.