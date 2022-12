Mit den neuen Verwaltungsratsmitgliedern will die SGKB seine Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle stärken, wie die Kantonalbank am Mittwoch mitteilte. Zudem wurde ein Ersatz für die Fachkenntnisse in den Bereichen Revision, Rechnungslegung und Risikomanagement des bisherigen VR-Mitglieds Hans Wey gesucht, der das Alterslimit von 70 Jahren erreicht hat.