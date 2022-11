Das mit Abstand stärkste Wachstum erzielte den Sparte Automotive Powerise rund um die elektrische Steuerung von Heckklappen mit einem Plus von mehr als 42 Prozent auf 374,6 Millionen Euro. Im Gegensatz zu anderen Autozulieferern, die in China angesichts eines wachsenden Anteils heimischer Autobauer schwächelten, habe Stabilus sich in der Region weiter stark entwickelt, erklärte Analyst Akshat Kacker von der Bank JPMorgan.