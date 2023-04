Lagevrio spülte dem Konzern im Auftaktquartal lediglich noch 392 Millionen Dollar in die Kassen und somit 88 Prozent weniger als vor einem Jahr. Damals hatten die USA und Grossbritannien noch in grossem Stil bei dem Konzern bestellt. Auch in Japan und Australien seien die Verkäufe zurückgegangen, hiess es. Hinzu kommt, dass das Medikament in Europa nach seiner Notfallzulassung während der Pandemie aufgrund von Bedenken hinsichtlich seines Nutzens keine reguläre Marktgenehmigung erhalten hat. In Deutschland etwa durfte das Mittel mit dem Wirkstoff Molnupiravir bereits seit Ende Februar nicht mehr verordnet und abgegeben werden.