Damit knüpfte das Papier an seinen zuletzt starken Lauf an. Seit dem Zwischentief in der zweiten Septemberhälfte bei knapp 731 Kronen hat das EuroStoxx-50-Schwergewicht Novo Nordisk inzwischen mehr als 15 Prozent an Wert hinzugewonnen. Mit zuletzt 843 Kronen rückt die Aktie auch wieder näher an das Rekordhoch aus dem August heran. Zwischenzeitige Produktionsprobleme bei seinem Hoffnungsträger Wegovy hatten im vergangenen Jahr für starke Kursschwankungen gesorgt. Doch die Probleme sind inzwischen behoben.