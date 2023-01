Mit 318 Millionen Franken kletterte der Umsatz um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Plus verbuchte das Industrieunternehmen auch auf der Auftragsseite. So stieg der Bestellungseingang um 5 Prozent auf 396 Millionen Franken, nachdem er sich bereits im Vorjahr nahezu verdoppelt hatte, wie der Werkzeugmaschinen-Hersteller am Freitag mitteilte. Die Book-to-Bill Ratio liegt mit 1,25 weiter über dem Wert von 1.