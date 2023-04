Laut Tavares standen im vergangenen Jahr vor allem die Qualitätsprobleme im Rüsselsheimer Stammwerk mit seinen rund 9000 Beschäftigten im Visier. Dort wird unter anderem das Kompaktmodell Astra montiert. "Rüsselsheim ist das Werk, das wir uns am meisten angeschaut haben", sagte Tavares. "Es hatte die schwächste Bewertung der drei deutschen Fabriken und lag in den unteren 25 Prozent unserer Werke weltweit." Nun habe sich die Opel-Fabrik in Hessen im konzerninternen Qualitätsranking ins Mittelfeld gearbeitet.