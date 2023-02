Der Autokonzern Stellantis hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient und dabei von hohen Verkaufspreisen und Kosteneinsparungen profitiert. Der Nettogewinn kletterte auf 16,8 Milliarden Euro und damit um gut ein Viertel gegenüber dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch am Firmensitz in Amsterdam mitteilte. Der Umsatz zog um 18 Prozent auf 179,6 Milliarden Euro an - obwohl Stellantis mit seinen Marken wie unter anderem Peugeot, Fiat, Chrysler und Opel mit 5,7 Millionen Auslieferungen rund zwei Prozent weniger Fahrzeuge verkaufte. Den grössten Schub gaben höhere Preise und Wechselkurseffekte infolge des schwachen Euro. Stellantis will nun 1,34 Euro je Aktie Dividende zahlen und zusätzlich für 1,5 Milliarden Euro Aktien zurückkaufen.

22.02.2023 09:05