Die Straumann-Aktien gehören am Dienstag nach Jahreszahlen zu den Favoriten unter den Blue Chips. Analysten schauen dabei vor allem auf das Schlussquartal, in dem der Dentalimplantatehersteller in Sachen Gewinnentwicklung den Erwartungen knapp gerecht wird. Als beruhigend werten die Experten, dass auch für 2023 weiteres Wachstum angepeilt wir. Die etwas vorsichtigen Margenvorgaben werden dabei als eher konservativ eingeschätzt.

21.02.2023 09:24