(Meldung weiter ausgebaut) - Wegen eines Pilotenstreiks drohen bei der Fluggesellschaft Eurowings am Donnerstag zahlreiche Flugausfälle. Gut die Hälfte der Flüge werde voraussichtlich nicht stattfinden können, teilte die Lufthansa-Tochter am Mittwoch mit. Besonders stark seien die deutschen Flughäfen im Liniennetz von den Streichungen betroffen. Durchschnittlich führt Eurowings täglich nach Angaben eines Sprechers rund 500 Flüge durch und transportiert dabei 50 000 bis 70 000 Passagiere zu Reisezielen in Deutschland und Europa.

05.10.2022 18:17