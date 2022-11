Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat bei Tesla -Chef Elon Musk darum geworben, dass er eine E-Auto-Fabrik in dem ostasiatischen Land baut. Südkorea verfüge über erstklassige Investitionsbedingungen und "ein industrielles Fahrzeug-Ökosystem von Weltrang", sagte Yoon laut seinem Büro am Mittwoch in einem Online-Gespräch mit Musk. Er sehe Südkorea als einen der Top-Kandidaten für Investitionsstandorte, habe Musk erwidert. Er werde eine Entscheidung treffen, nachdem er die Investitionsbedingungen in anderen asiatischen Ländern einschliesslich des Arbeitsmarkts und des Produktionsumfelds überprüft habe.

23.11.2022 09:56