Der Industriekonzern Sulzer arbeitet künftig mit dem chinesischen Unternehmen Jindan New Biomaterials bei der Produktion von Bio-Kunststoff zusammen. Im Rahmen einer Vereinbarung soll in China Kunststoff auf Basis von Polymilchsäure (PLA) produziert werden, teilte Sulzer am Mittwoch mit. Die Produkte sollen überwiegend in Lebensmittelverpackungen, Formartikeln und der Faserproduktion zum Einsatz kommen.

24.05.2023 11:00