Bei Sulzer kommt es zu einem weiteren Abgang im Verwaltungsrat. Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen werde sich an der kommenden Generalversammlung nach fünf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl stellen, teilte der Industriekonzern am Freitag mit. Sie habe sich entschieden, die Zahl ihrer VR-Mandate zu reduzieren, so die Begründung.

23.12.2022 10:56