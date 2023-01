In Belgien, den Niederlanden und Grossbritannien haben die Tochterfirmen von Liberty Global jüngst die Preise erhöht. In der Schweiz seien Preiserhöhungen "nicht ausgeschlossen", so Fries. "In den vergangenen Jahren haben die Kunden immer mehr Leistung für weniger Geld erhalten. Das kann nicht ewig so weitergehen." Sunrise habe allerdings noch nichts entschieden, sagte Fries.