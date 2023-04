Insgesamt sank das Risiko, am Arbeitsplatz zu verunfallen, in den vergangenen zehn Jahren jedoch um 13 Prozent. Die Suva unterstütze die Betriebe bei der Entwicklung einer nachhaltigen Präventionskultur, teilte die Versicherung mit. Das Wissen über Sicherheitsregeln sei in den Betrieben zwar vorhanden, doch fehle es teilweise an einer solchen Präventionskultur.