Weiter muss die Suva "angemessene" Reserven bilden. Sollten diese Reserven die maximale vorgesehene Höhe übersteigen, werde der Überschuss in Form von tieferen Prämien an die Versicherten erstattet. Über die Prämientarife für 2024 will der Suva-Rat den Angaben zufolge am 16. Juni entscheiden.