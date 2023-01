Insgesamt sei Swatch in Lokalwährungen im zweiten Halbjahr damit um 2 Prozent gewachsen, so die ZKB. Damit sei der Uhrenkonzern langsamer unterwegs als Konkurrent Richemont, der bei den spezialisierten Uhrenmarken in der Periode von Juli bis Dezember organisch um 5 Prozent zulegen konnte. Gehemmt worden sei die Entwicklung bei Swatch vor allem durch die unteren Preissegmente, wobei die "MoonSwatch" mit über 1 Million verkauften Exemplaren die grosse Ausnahme bilde.