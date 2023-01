Während das Geschäft in den USA, Europa, im Mittleren Osten sowie in mehreren asiatischen Märkten mit zweistelligen Wachstumsraten auf Hochtouren lief, musste Swatch in China einen Rücksetzer hinnehmen. Die strengen Corona-Regeln mit Lockdowns in Metropolen wie Shanghai belasteten das Geschäft während des Jahres schwer.