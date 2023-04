Die Swatch Group lädt ihre Aktionärinnen und Aktionäre auch nach der Coronapandemie nur zu einer virtuellen Teilnahme an der Generalversammlung ein. Der Verwaltungsrat habe entschieden, den Anlass am 10. Mai mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort abzuhalten, teilte der Uhrenhersteller am Montag mit.

03.04.2023 11:03