WorkMed will umfassendere Lösungen für die anhaltende Zunahme von Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit aufgrund psychischer Probleme anbieten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Dazu überführt die PBL ihr arbeitspsychiatrisches Kompetenzzentrum WorkMed in die neue Tochter und hält an dieser eine Minderheitsbeteiligung. Hauptaktionärin wird Swica.