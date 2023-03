Der SCCREF erweiterte das Portfolio um neun Liegenschaften und eine Stockwerkeigentumseinheit. Diese befinden sich in Basel, St. Gallen, Luzern und Genf, wie die Fondsgesellschaft am Freitag mitteilte. Der Wert des Portfolios stieg in der Folge um 28 Prozent auf 614,8 Millionen Franken.