(Zusammenfassung nach BMK) - Die Swiss hat sich im vergangenen Jahr vom Sturzflug in der Coronapandemie erholt und ist in den schwarzen Zahlen gelandet. Die Reiselust hat sich schneller erholt als erwartet. Und der Steigflug soll weiter gehen. Auch im laufenden Jahr will die Swiss wachsen.

03.03.2023 14:27