Der Kommerzchef der Cargo-Division von Lufthansa, Ashwin Bhat, ist an der Generalversammlung der Airline am 23. Februar in den Verwaltungsrat gewählt worden. Er ersetzt in dem Gremium Christina Foerster, die aus dem Verwaltungsrat der Swiss ausgeschieden ist, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

24.02.2023 13:41