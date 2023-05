Der deutliche Anstieg bei den Prämieneinnahmen geht dabei vor allem auf die von der Swiss Re übernommene Lebensversicherungstochter Elipslife zurück. Laut Kepler Cheuvreux sei das Plus daher von eher geringer Qualität. In der Schweiz und in Deutschland bewege sich die Prämienentwicklung zudem nur im Rahmen der Erwartungen und im Nachbarland Frankreich blieben sie sogar recht deutlich hinter den Analysten-Prognosen zurück.