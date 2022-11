In den ersten neun Monaten 2022 nahm die Swiss Life mit Finanzberatungen, der Vermögensverwaltung oder dem Verkauf von anlagegebundenen Vorsorgeprodukten 1,75 Milliarden Franken ein. Das ist ein Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Gruppe am Mittwoch bekanntgab.