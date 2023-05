Im Fee-Geschäft punktet Swiss Life stark in den Auslandsmärkten. So kletterten die Gebühreneinnahmen in Frankreich, getragen von der guten Nachfrage nach anlagegebundenen Vorsorgelösungen, um 14 Prozent in die Höhe. In Deutschland nahmen sie gar um 17 Prozent zu. Die Zahl der Berater wuchs dort um 4 Prozent auf nunmehr 5973.