Bei Eurowings, wie die Airline Swiss eine Tochter der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa, treten die Piloten am Montag bis Mittwoch in den Streik. Bereits am Donnerstag hatten sie den ganzen Tag für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Das führte zu zahlreichen Flugausfällen auch in der Schweiz.