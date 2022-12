Die chinesische Gesundheitskommission hatte am Vortag bekannt gegeben, dass die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar abgesenkt werde. Damit müssen Reisende nach ihrer Ankunft in China nicht mehr in Hotel-Quarantäne, die zuletzt mindestens fünf Tage gedauert hatte und streng überwacht worden war.