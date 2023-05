Bei SPS Swiss Prime Site kommt es im Zuge der Fokussierung auf direkte und indirekte Immobilienanlangen zu Änderungen in der Geschäftsleitung. Grund dafür ist der Verkauf des Immobiliendienstleisters Wincasa an den Baukonzern Implenia. Wie der Immobilienkonzern am Freitag mitteilte, verlässt Oliver Hofmann, der Chef von Wincasa, damit auch die Gruppenleitung von SPS.

05.05.2023 07:22